«Локомотив» ушел от поражения в концовке контрольного матча с «Партизаном»

Закончился контрольный матч, в котором встретились российский «Локомотив» и сербский «Партизан». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч завершился ничьёй команд со счётом 1:1.

© Чемпионат.com

На 30-й минуте счёт открыл нападающий «Партизана» Матеус Салданья. На третьей компенсированной минуте встречи защитник сербской команды Матея Стьепанович срезал мяч в свои ворота и тем самым спас железнодорожников от поражения в матче — 1:1.

Ранее «Локомотив» разгромил «Балтику» в контрольном матче со счётом 4:1. «Партизан» принимал участие в Братском кубке, где победил «Динамо» (2:2, 4:2 пен.) и проиграл ЦСКА (0:3).

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. «Партизан» занял второе место в чемпионате Сербии сезона-2023/2024, победителем стала «Црвена Звезда».