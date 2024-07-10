Мбаппе установил статистический антирекорд Евро-2024, опередив Роналду

Сборная Франции проиграла Испании в матче 1/2 финала Евро-2024 со счётом 1:2. Таким образом, французы покинули турнир. Капитан Франции Килиан Мбаппе не реализовал наибольшее количество ударов с игры среди всех футболистов – 23. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, капитан «трёхцветных» установил антирекорд Евро-2024 по этому показателю, опередив известного португальского форварда Криштиану Роналду, на счету которого 22 нереализованных удара по воротам на турнире.

Отметим, без учёта пенальти, только Деку на Евро-2004 (24) наносил больше ударов без голов на ЧЕ, чем Килиан Мбаппе.

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Напомним, Мбаппе принял участие в пяти матчах чемпионата Европы — 2024, в которых он отметился одним голом, забитым с пенальти, и одной результативной передачей.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.