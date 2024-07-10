Аршавин пошутил об ожиданиях фанатов «Спартака»

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин иронично высказался об ожиданиях фанатов московского «Спартака» на следующий сезон Российской премьер-лиги.

Его слова приводит «РБ Спорт».

«Мне кажется, они задаются вопросом, как сделать так, чтобы «Зенит» не стал чемпионом. Для них это более актуально, чем чемпионство «Спартака», — со смехом сказал Аршавин.



«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого босниец Владимир Слишкович, который входил в штаб Абаскаля, стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым.