Кукурелья прокомментировал свист болельщиков в свой адрес

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья ответил на вопрос о свисте болельщиков в свой адрес на матче 1/2 финала чемпионата Европы с Францией. Отмечается, что, вероятно, многие немецкие болельщики на стадионе были возмущены попаданием мяча в руку защитнику в матче 1/4 финала Евро Испания — Германия (2:1 д. вр.).

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«Для меня это не имеет значения. Необходимо оставаться сосредоточенными. Если об этом говорят, это часть игры», — приводит слова Кукурельи Sky Sport Germany со ссылкой на ZDF.



Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.