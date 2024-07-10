В РФС сообщили, что не ведут переговоры с Замбией о матче со сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что РФС не ведёт переговоры с Замбией о проведении товарищеского матча.

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«Мы не ведём переговоров с Замбией. У нас нет никаких договорённостей», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Напомним, ранее появилась информация, что национальные команды России и Замбии проведут товарищеский матч этой осенью. Об этом ТАСС сообщил посол Российской Федерации в Замбии Азим Ярахмедов. Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. Так, 7 июня сборная России разгромила национальную команду Беларуси (4:0), а ранее обыграла Сербию (4:0).