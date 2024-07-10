Обзор матча Испания – Франция в полуфинале Евро-2024

Команда де ла Фуэнте с феноменальным Ямалем — в финале, а французов не хватило на камбэк.

Сборная Испании в финале Евро-2024! Лучшая по игре команда чемпионата Европы отправила домой Францию. Теперь в воскресенье, 14 июля, испанцы сразятся за золото с победителем матча Нидерланды — Англия.

Дидье Дешам оставил в полуфинале на скамейке Антуана Гризманна – французские СМИ писали, что тренер недоволен формой форварда. Луис де ла Фуэнте вынужденно сделал три изменения в основе: Дани Карвахаль и Робен Ле Норман заработали дисквалификации на полуфинал, а для Педри Евро-2024 досрочно завершился из-за травмы. На правом фланге обороны против Килиана Мбаппе вышел 38-летний Хесус Навас. А Килиан, в свою очередь, вышел на поле… без маски! Ради того, чтобы вернуть себя настоящего и помочь Франции победить, новичок «Реала» рискнул сломанным носом.

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Первые минуты игры лучше провели испанцы. У команды Дешама при обороне Н'Голо Канте включал «персоналку» против Родри, и в этой ситуации французы теряли другого центрхава соперника Фабиана Руиса. В дебюте встречи «Фурия Роха» создала два опасных момента за счёт врываний Фабиана в штрафную из глубины. Тем не менее быстрый гол забили «трёхцветные». Опасения за фланг Наваса оправдались уже на восьмой минуте. Сборная Франции в ходе атаки резко перевела мяч справа налево, где Мбаппе остался один в один с правым защитником. Навас неудачно выбрал позицию, создав глубину вместо офсайда, и не заблокировал кросс Килиана. Передача форварда стала голевой, так как Эмерик Лапорт упустил у ворот Рандаля Коло Муани.

В следующие 10 минут складывалось впечатление, что сборная Франции контролирует игру, эффективнее используя пространство. Но на Евро-2024 мы наблюдаем не только закат одной звезды (Роналду), но ещё и рождение другой – Ламина Ямаля. Ламин сотворил чудо-гол! Свой первый на турнире и самый молодой в истории чемпионатов Европы. Перед матчем хавбек французов Адриен Рабьо пообещал «вывести из зоны комфорта» Ямаля. Юный вингер ответил публикацией в соцсетях: «Двигайтесь молча, говорите только тогда, когда пора сказать шах и мат». В середине первого тайма Ламин поставил мат Рабьо, сместившись в центр и забив из-под Адриена выдающимся ударом из-за штрафной в дальнюю девятку.

Франция и Испания забили первыми же ударами в створ. Пока «трёхцветные» приходили в себя, команда де ла Фуэнте соорудила второй гол. В ходе атаки Ямаль снова сместился в центр, освободив фланг сделавшему кросс Навасу, а после подбора гениально сыграл Дани Ольмо. При помощи двух касаний он вышел на ударную позицию и пробил низом. Жюль Кунде подставил ногу – мяч влетел в сетку. Опять автогол? Нет, всё-таки гол переписали на заслужившего его Ольмо.

К перерыву испанцы с французами нанесли по три удара в створ – реализация осталась 100-процентной. Дешам проиграл этот тайм де ла Фуэнте, поэтому должен был что-то поменять. Прессинг не получался.

Однако тренер «трёхцветных» подождал ещё четверть часа, прежде чем выпустить на поле Гризманна, а вместе с ним Брэдли Баркола и Эдуарду Камавинга. Начало второго тайма тоже осталось за Испанией, которая пользовалась разрывами в линиях у сборной Франции и убегала в контратаки. Разве что Навас выдохся первым и ушёл с поля уже на 58-й минуте. Де ла Фуэнте пришлось двигать направо Начо, а в центре обороны образовался новый дуэт Лапорт – Дани Вивиан.

Сборная Испании играла по-чемпионски. Команда де ла Фуэнте заставляла французов бегать за мячом, сбивала темп умным владением. Капитан Альваро Мората грамотно собирал фолы на себе. Только за четверть часа до конца основного времени матча команда Дешама впервые пробила по воротам после перерыва, да и в том эпизоде Тео Эрнандес запустил мяч куда-то в открытый космос. Момент у своих ворот организовал Руис. Фабиан пару раз заигрывался (слишком верил в свою технику) и на ровном месте терял мяч в собственной штрафной.

Мбаппе играл так, словно он и не снимал маски. Килиан выглядел заблудившимся на поле, а когда всё-таки оказывался на хорошей позиции, бил не так и не туда. Итоговая статистика капитана сборной Франции – 30 касаний мяча, включая пять в штрафной соперника, четыре удара, один пас под удар и всего две успешные обводки на пять попыток.

Ни Гризманн, ни Оливье Жиру также не выручили французов. Команда Дешама всего девять раз пробила по ворота Уная Симона и трижды попала в створ (у испанцев шесть ударов и два в створ, но им и не требовалось спасать матч), показав слабую игру в атаке. Весь Евро-2024 сборная Франции была такой, поэтому, в отличие от команды де ла Фуэнте, не заслужила финал.