«Спартак» заплатит за игрока «Ривер Плейт» €13 млн

Полузащитник «Ривер Плейт» Эсекьель Барко с большой долей вероятности продолжит карьеру в чемпионате России. Московский «Спартак» предложил за игрока € 13 млн, а руководство аргентинского клуба приняло это предложение, информирует издание Ole.

Ранее СМИ сообщали, что красно-белые предложили $ 16 млн (около € 15 млн) за аргентинского футболиста. Позже стало известно, что «Спартак» и «Ривер Плейт» обсуждают структуру выплат. Известно также, что зарплата Барко в Москве составит € 2,5 млн. При этом генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отметил, что не может говорить со стопроцентной вероятностью об этом подписании. При этом «Ривер Плейт» уже нашёл замену Барко, о чём писали аргентинские инсайдеры.