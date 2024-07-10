«Акрон» представил игровую форму для первого сезона в РПЛ

Тольяттинский «Акрон» в социальных сетях представил новую игровую форму на сезон-2024/2025. Команда впервые выступит в Российской Премьер-Лиге.

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«Игровая футболка выполнена в традиционных клубных цветах. Её общий вид дополняет патч с девизом клуба «Молодой — Звонкий». Комплект также состоит из чёрных шорт и гетр. В новой форме будут играть также «Акрон-2», «Акрон-М» и все команды «Акрон-Академии Коноплёва», — написано в заявлении клуба.

