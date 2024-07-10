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В «Динамо» Махачкала заявили, что переход Дзюбы в клуб невозможен

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможном переходе в клуб нападающего Артёма Дзюбы.

В «Динамо» Махачкала заявили, что переход Дзюбы в клуб невозможен
© Чемпионат.com

«Переход Дзюбы — это нереально. Мы даже не рассматривали такой вариант», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

35-летний Артём Дзюба покинул московский «Локомотив» после завершения срока контракта. Футболист находится в статусе свободного агента.

Артём Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе железнодорожников нападающий провёл 39 матчей, забил 12 голов и оформил девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

Футбол
Андрей Панков
Шамиль Газизов
Артем Дзюба
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