Тренера сборной Англии могут наградить рыцарским титулом

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может получить рыцарский титул в случае победы национальной команды на чемпионате Европы — 2024. Об этом сообщает известное британское онлайн-издание The Telegraph. Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Ранее специалист работал в «Мидлсбро».

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Напомним, сегодня, 10 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Нидерландов. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Смотреть матчи Евро-2024

Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Англии оказалась сильнее Швейцарии, а Нидерланды обыграли национальную команду Турции.