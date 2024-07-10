Булыкин: хотелось бы, чтобы голландцы остановили английский антифутбол

Перед матчем 1/2 финала чемпионата Европы между сборными Англии и Нидерландов мнение ожиданий от игры выразил бывший футболист Дмитрий Булыкин.

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Игра будет проведена в 22:00 по московскому времени и будет судиться немецким арбитром Феликсом Цвайером. Кроме того, в состав судейской бригады войдут Штефан Лупп и Марко Ахмюллер.

«Хотелось бы, чтобы голландцы остановили этот английский антифутбол, но, учитывая, что англичане играют не так зрелищно, не так красиво, но результативно, голландцам будет очень сложно это сделать. Но англичане здесь фавориты», — сказал Булыкин «Спорт-Экспресс».



Ранее в финал чемпионата Европы прошла сборная Испании, победившая команду Франции в полуфинале. Хотя команда пропустила первая и проигрывала по ходу встречи.

Газета The Sun ранее сообщила, что Маурисио Почеттино, бывший главный тренер «Челси» и «Тоттенхэма», может стать новым наставником сборной Англии. Согласно изданию, 52-летний тренер рассматривается в качестве потенциального преемника Гарета Саутгейта в случае его отставки.