Пономарев: Соболеву не нужно уходить из «Спартака»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил мнение относительно возможного перехода нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

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«Не нужно Соболеву никуда дергаться. Он должен остаться в рядах «Спартака». Почему? Потому что Соболев – не подойдет под стиль «Зенита», – приводит слова Пономарева «ВсеПроСпорт».



Считая возможную сделку под угрозой срыва, Пономарев сказал, что Соболеву повезет, если переход не состоится. По его мнению, игрок может иметь сложности в «Зените» из-за сложного характера.

28 июня «Чемпионат» сообщил о том, что «Спартак» и «Зенит» пытаются договориться о переходе Соболева. Сообщается, что клуб из петербурга предложил за форварда около 12 млн евро.