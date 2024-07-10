Алаев назвал настоящих звезд РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что хочет видеть бывшего капитана московского «Спартака» Георгия Джикию в чемпионате России, передает ТАСС.

«Очень жду Джикию, хотелось бы, чтобы он продолжил карьеру в РПЛ. Что Георгий, что Артем Дзюба — для меня настоящие звезды, олицетворяющие собой РПЛ», — сказал Алаев.



Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

Красно-белые по итогам сезона в чемпионате России оказались на пятом месте. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит». Второе место занял «Краснодар», замкнуло тройку сильнейших московское «Динамо».