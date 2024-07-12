«Бавария» получит около €21 млн за переход Зиркзее в «Манчестер Юнайтед»

Мюнхенская «Бавария» получит 50% от суммы трансфера нападающего Йозуа Зиркзее из итальянской «Болоньи» в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Такой пункт был включён в соглашение перед переходом игрока в «Болонью».

© Чемпионат.com

По информации источника, англичане заплатят за нидерландца чуть больше € 40 млн, таким образом «Бавария» получит около € 21 млн.

Напомним, 23-летний нападающий выступает в составе «Болоньи» с лета 2022 года. В минувшем сезоне Зиркзее принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.