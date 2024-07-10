В «Химках» не исключили переговоры с Дзюбой

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил на вопрос об интересе подмосковной команды к российскому нападающему Артёму Дзюбе.

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«Есть ли реальный интерес к Дзюбе со стороны «Химок»? Этот вопрос ещё обсуждается. Ведём ли мы всё ещё переговоры с Артёмом? Сохраним интригу», — приводит слова Оленев «РБ Спорт».



Ранее 35-летний Артём Дзюба покинул московский «Локомотив» после завершения срока контракта. Футболист находится в статусе свободного агента.

Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе железнодорожников нападающий провёл 39 матчей, забил 12 голов и оформил девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.