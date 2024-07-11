Побоище фанатов и массовые извинения немцев. Что творится на Евро-2024

Да-да, ещё и Англия вышла в финал.

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Мы узнали финальную пару Евро-2024! Победа Англии над Нидерландами — главное событие дня на турнире. Но было ещё несколько любопытных новостей. О них — в нашем дайджесте с чемпионата Европы.

Фанаты Нидерландов напали на болельщиков Англии

Перед полуфиналом в Дортмунде случился неприятный инцидент: фанаты сборной Нидерландов напали на бар, где отдыхали болельщики Англии. Как сообщает ВВС, причиной драки стало желание нидерландцев отнять флаги у англичан. Пять человек получили незначительные травмы, после того как подверглись нападению. Болельщики Нидерландов били англичан и бросали различные предметы, стулья и скамейки. Также обе стороны обменивались оскорбительными зарядами. В дело пришлось вмешаться полиции.

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Нидерландцы устроили рекордный марш

Нидерландцы отметились не только драками. Перед матчем с Англией они устроили марш в Дортмунде. De Telegraaf сообщает, что в нём приняли участие около 100 тысяч человек. Полиция Дортмунда отметила, что никогда такого не видела. Это рекордный марш в истории города. Однако при этом, что интересно, всего лишь второй результат на Евро. В 2008-м 120 тысяч всё тех же нидерландцев прошлись перед четвертьфинальным матчем с Россией.

Во Франции критикуют свою сборную

Сборная Франции уступила Испании (1:2) в полуфинале Евро-2024. Команда показала слабую игру на турнире и заслужила критику на родине.

Вот такие рассуждения вышли у Le Figaro:

«Если опираться на результат и изначальную цель, то поражение в матче с лучшей командой Евро и последующий вылет нельзя назвать провалом. Но можно ли назвать провалом всё то впечатление, оставленное за почти месяц в Германии? Скорее, да. Мы потерпели большую неудачу. Что можно вспомнить о матче с Испанией, кроме гола Коло Муани? Ничего. Не было ничего, так как соперник был сильнее на всех уровнях. С Португалией эмоции вызвала только серия пенальти, в которой не было ни одного сейва вратаря. А с Бельгией был очень скучный футбол. Не говоря уже о групповом этапе, где забили два мяча, включая автогол и пенальти. Все очень быстро забудут этот турнир. Килиан Мбаппе хочет всего и сразу, хотя он ничего не показал, находясь на расстоянии световых лет от своих лучших результатов. То же касается и Антуана Гризманна, которого раскритиковал Дешам. У Франции не было никакой атакующей активности. Она просто не заслужила этот титул».



В Германии осудили собственных болельщиков за свист в адрес Кукурельи

На протяжении всего полуфинала Испания — Франция болельщики на стадионе в Мюнхене освистывали защитника Марка Кукурелью. Почему? Всё дело в попадании мяча в руку Кукурелье в четвертьфинале с Германией. Тогда судья Энтони Тейлор не назначил пенальти и вызвал гнев немецких болельщиков. Из-за этого Кукурелью освистывали каждый раз, когда он касался мяча.

«Для меня это не имеет значения. Необходимо оставаться сосредоточенными. Если об этом говорят, это часть игры». Марк Кукурелья, защитник сборной Испании



А Дани Вивиан заступился за партнёра:

«Это позор. Ни один игрок не заслуживает такого. Любой, кто приходит на футбольный матч, чтобы кого-то освистать, не уважает того, кто делает эту работу».



Также за поведение немецких болельщиков извинились СМИ в Германии. Kicker назвал реакцию фанатов «позорной, глупой и противоречащей идее честной игры». А газета Die Welt опубликовала целое открытое письмо на испанском языке: «От имени многих немцев мы хотим извиниться за поведение многих болельщиков в полуфинале в отношении Кукурельи. Это было неспортивно, это было несправедливо, а также это была довольно простая передача ответственности с игроков сборной Германии на испанца».