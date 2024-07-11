Юргену Клоппу предложили возглавить сборную США

Бывшему главному тренеру английского «Ливерпуля» Юргену Клоппу предложили возглавить национальную команду США. Об этом сообщил The Independent.

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Ранее Федерация футбола США объявила, что Грегг Берхалтер освобождён от обязанностей главного тренера национальной команды после Кубка Америки.

По информации источника, с Клоппом был установлен первоначальный контакт по поводу возможности замены Грегга Берхалтера, поскольку США готовятся к чемпионату мира 2026 года. США будут принимать турнир совместно с Канадой и Мексикой. На Кубке Америки 2024 года сборная США заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее 57-летний Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» в конце сезона английской Премьер-лиги.