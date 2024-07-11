Сборная Колумбии сыграет с аргентинцами в финале Кубка Америки по футболу

Сборная Колумбии обыграла команду Уругвая и пробилась в финал Кубка Америки по футболу. Полуфинальная встреча Кубка Америки прошла в Шарлотт (США) и завершилась победой колумбийцев со счетом 1:0. Единственный мяч на 39‑й минуте забил Джефферсон Лерма. Уругвайцы в субботу встретятся с канадцами в матче за 3‑е место. В финале в воскресенье сборная Колумбии встретится с командой Аргентины. Кубок Америки. 2024. Полуфинал Уругвай — Колумбия — 0:1 (0:1) Голы: Лерма, 39. Удаления: Муньос, 45 (Колумбия).