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Сборная Аргентины сыграет с командой Колумбии в финале Кубка Америки

Сборная Колумбии обыграла команду Уругвая и пробилась в финал Кубка Америки по футболу. Полуфинальная встреча Кубка Америки прошла в Шарлотт (США) и завершилась победой колумбийцев со счетом 1:0. Единственный мяч на 39‑й минуте забил Джефферсон Лерма. Уругвайцы в субботу встретятся с канадцами в матче за 3‑е место. В финале в воскресенье сборная Колумбии встретится с командой Аргентины. Кубок Америки. 2024. Полуфинал Уругвай — Колумбия — 0:1 (0:1) Голы: Лерма, 39. Удаления: Муньос, 45 (Колумбия). 

Сборная Колумбии сыграет с аргентинцами в финале Кубка Америки по футболу
© Матч ТВ
Футбол