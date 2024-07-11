Футболисты сборной Уругвая подрались с болельщиками Колумбии

В ночь с 10 на 11 июля мск на поле стадиона «Банк оф Америка» в Шарлотте (США, штат Северная Каролина) завершился второй полуфинальный матч Кубка Америки — 2024, в котором встречались сборные Уругвая и Колумбии. После окончания встречи произошла потасовка между футболистами сборной Уругвая и колумбийскими болельщиками, при этом уругвайцы в ходе конфликта поднялись на трибуны. В числе принявших участие в инциденте игроков национальной командой Уругвая были Дарвин Нуньес и Рональд Араухо.

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Игра завершилась победой со счётом 1:0 национальной команды Колумбии, которая вышла в финал турнира. Единственный гол забил на 39-й минуте Хефферсон Лерма, весь второй тайм колумбийцы провели в меньшинстве после удаления Даниэля Муньоса.

Трансляция матча Уругвай – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Сборная Колумбии встретится в финале Копа Америка — 2024 со сборной Аргентины, Уругвай сыграет с Канадой в матче за третье место.