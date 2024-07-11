Стало известно, с кем сыграет Аргентина в финале Кубка Америки

Сборная Колумбии обыграла национальную команду Уругвая в полуфинале Кубка Америки.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Банк оф Америка» в американском городе Шарлотта, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Жефферсон Лерма. Колумбийские футболисты играли больше 1 тайма в меньшинстве: на 45+1 минуте Даниель Муньос получил вторую желтую карточку.

Колумбийский футболист Джон Кордоба, который выступает за российский «Краснодар», принял участие в поединке, однако не сумел отличиться результативными действиями, как и уругвайский игрок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.

В финале Кубка Америки Колумбия сыграет с Аргентиной, которая в своем полуфинале оказалась сильнее Канады — 2:0. Голами в этом поединке отметились Хулиан Альварес, ассистентом которого выступил Родриго Де Пауль, и Лионель Месси, передачу ему отдал Энцо Фернандес.

Финал Кубка Америки будет проведен в ночь на 15 июля на арене «Хард Рок Стэдиум» в городе Майами-Гарденс. Поединок начнется в 03:00 по московскому времени.