Футболиста московского «Спартака» оштрафовали за тонировку авто

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев был штрафован за наклеенную на стеклах своего автомобиля «Гелендваген» тонировку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, правоохранители остановили машину Соболева 2 июля во время его автопрогулки по Воробьевым горам.

За рулем «Гелендвагена» с номерами 007 был сам футболист. За плотную черную тонировку на боковых стеклах полицейские выписали ему штраф на 500 рублей. Теперь форвард обязан убрать пленку, иначе ему грозит до 15 суток ареста.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей. Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» и «Зенит» ведут переговоры о переходе игрока в питерскую команду. Однако накануне генеральный директор московского клуба Олег Малышев заявил, что никакого предложения от «Зенита» по Соболеву получено не было.