СМИ: Арбитр Цвайер назначил ошибочное пенальти в полуфинале Евро-2024

Во время полуфинального футбольного матча на Евро-2024 между Нидерландами и Англией арбитр допустил грубую ошибку, назначив пенальти. К такому выводу пришли журналисты портала ESPN.

Гол во время пенальти в ворота нидерландской команды вывел англичан в финал. Такое решение судьи было вызвано фолом Гарри Кейна, но ситуация является спорной, так как Букайо Сака из английской команды допустил игру рукой в чужой штрафной зоне. Арбитр и видеоассистенты встречи не заметили этот момент, хотя такие действия являются грубым нарушением, передает издание.

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Об инциденте стало известно 11 июля. Цвайер ранее был участником скандала с договорными матчами. Он был обвинен в подставном судействе во второй и третьей лигах Германии и даже получил тюремный срок. Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер заявил, что не может поверить в назначение пенальти и не понимает, почему было принято такое решение.

10 июля сборная Англии обыграла сборную Нидерландов в полуфинальном матче на Евро-2024. Встреча закончилась со счетом 2:1. Первыми забили голландцы: результативным действием на 8-й минуте отличился 21-летний Хави Симонс. После этого английский форвард на 19-й минуте отправил мяч в сетку соперника с пенальти. Олли Уоткинс на 92-й минуте забил победный для англичан гол.