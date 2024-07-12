Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о будущем в сборной Аргентины. Его слова приводит The Mirror US.

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Игрок намекнул на то, что его карьера в национальной команде близка к завершению.

«Я получаю огромное удовольствие. Равно как и Анхель Ди Мария с Николасом Отаменди, понимаю, что это заключительные битвы», — отметил нападающий.



В ночь на понедельник, 15 июля, сборная Аргентины сыграет в финале Кубка Америки-2024. Месси и его партнерам будет противостоять команда Колумбии.

Форвард вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира и выиграл Кубок Америки. В его активе 109 голов в 186 матчах в составе национальной команды, за которую он дебютировал в 2005 году.