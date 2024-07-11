«Галатасарай» заинтересован в переходе Вендела из «Зенита»

Турецкий «Галатасарай» рассматривает возможность совершить трансфер полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела. Об этом сообщил Ntvspor.net со ссылкой на Sabah.

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Отмечается, что фамилия Вендела вошла в трансферный список на усиление линии полузащиты турецкого клуба.

Ранее появлялась информация, что Вендел продлил контракт с «Зенитом». В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

В субботу, 13 июля, «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке России.