Полузащитник ЦСКА отправился в сборную Узбекистана для подготовки к ОИ

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отправился в расположение сборной Узбекистана для подготовки к Олимпийским играм 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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«Олимпийский футбольный турнир пройдёт с 24 июля по 9 августа. На групповом этапе сборная Узбекистана сыграет с командами Испании, Египта и Доминиканской Республики. Желаем удачи Аббосу и его команде и ждём в расположении клуба с заветными медалями!» — написано в сообщении.



В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 20-летний Аббосбек Файзуллаев провёл 22 матча, в которых забил четыре мяча и сделал семь голевых передач. Также на его счету 10 игр, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.