Назван арбитр, который рассудит «Зенит» и «Краснодар» в Суперкубке России

Бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном обслужит матч между «Зенитом» и «Краснодаром» за Суперкубок России по футболу. Информация об этом появилась на официальном сайте Российского футбольного союза.

Ассистенты судьи — Андрей Образко и Адлан Хатуев; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Артем Чистяков. Инспектор — Александр Гвардис.

Матч пройдет 13 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Игра состоится на «Волгоград Арене». Стадион в Волгограде построен к чемпионату мира 2018 года. Он вмещает 45 тысяч человек.

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок России. Таким образом, соперником сине-бело-голубых в матче за Суперкубок станет «Краснодар» как команда, занявшая второе место в турнирной таблице РПЛ.

Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды – «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Быки» принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее «Краснодар» не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.