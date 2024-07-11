Объявлены комментаторы на финал Евро-2024 Испания — Англия

Назначены комментаторы на финальный матч чемпионата Европы — 2024 между национальными командами Испании и Англии. Так, решающую игру Евро-2024 прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин (в эфире «Матч ТВ»).

Напомним, финал турнира, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

Смотреть матчи Евро-2024

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.