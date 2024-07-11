Соболева назвали проигравшим после срыва трансфера из «Спартака» в «Зенит»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло заявил, что российский нападающий красно-белых Александр Соболев проиграл от того, что его трансфер в петербургский «Зенит» сорвался. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Кто больше всех проиграл от срыва трансфера? Соболев. Он, наверное, хотел в «Зенит». А кто еще? Для «Зенита» это не проблема. Он сейчас другого схватит. Там деньги есть. У клуба все нормально», — заявил Шавло.



По информации журналиста Анара Ибрагимова, стороны не смогли достичь договоренности по поводу суммы трансфера. «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» был близок к покупке нападающего за €10 млн + €2 млн бонусами. Однако «Спартак» поднял цену, и руководство сине-бело-голубых отказалось продолжать переговоры.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.