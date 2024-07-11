Александр Овечкин высказался о Евро-2024

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о матчах Евро-2024 и заявил, что любит результативный зрелищный футбол. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля.

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— Смотришь Евро?

— Конечно, смотрю.

— Как тебе?

— Ну, хороший футбол, но не зрелищный. Мне нравится, когда много голов. А то тут 1:0, 1:1, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это ЧЕ, брат».

Смотреть матчи Евро-2024

Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск. Ранее в полуфинале английская сборная обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:1. С аналогичным счётом сборная Испании одолела Францию в другом полуфинале.