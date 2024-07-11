В «Зените» прояснили вопрос с уходом Клаудиньо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прояснил ситуацию с вероятным уходом бразильского футболиста Клаудиньо из петербургского клуба. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«По Клаудиньо, конечно, предложение есть, но оно должно устроить и игрока, и клуб. Мы понимаем желание футболиста: кто-то устает, кому-то нужны какие-то изменения. На сегодняшний день все в строю. Что будет завтра — никто не знает», — заявил Семак.

Портал UOL сообщил, что бразильцем интересуется «Фламенго».

«Фламенго» уже выходил на сине-бело-голубых с аналогичным предложением в 2023 году и был готов отдать за футболиста €15 млн. Однако чемпион России не собирался расставаться с Клаудиньо меньше чем за €25 млн. В этот раз красно-черные увеличили предложение, при этом не уточняется, о какой сумме идет речь. Подчеркивается, что она все равно меньше той, которую хотел бы получить «Зенит», но в Бразилии с оптимизмом оценивают ход переговоров.

Источник также указывает, что Клаудиньо никогда не скрывал желания выступать за «Фламенго». Более того, клуб еще в прошлом году предварительно договорился с игроком о контракте до 2027 года. Теперь задача заключается в том, чтобы выдвинуть предложение, которое устроит «Зенит».