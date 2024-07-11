Овечкин высказался об игре Роналду на Евро-2024

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался об игре Криштиану Роналду на Евро-2024. Сборная Португалии дошла до четвертьфинала Евро-2024, где в серии пенальти проиграла сборной Франции, а Криштиану впервые за 11 попыток не забил на крупных международных турнирах.

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— Саша, а как ты вообще оценишь игру Роналду на Евро?

— Ну, слушай, я думаю, он старался. Понятное дело, что провальный чемпионат, но я думаю, что он старался, он не хотел так закончить чемпионат.

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— Не был ли он обузой для сборной Португалии в такой форме?

— Ну, я не могу так сравнить, у меня другой вид спорта, конечно, я хочу, чтобы… Как болельщик? Но, первое, я не болельщик Португалии, и мне как бы по барабану как сыграли. Но для болельщика, я думаю, видеть, как играет Роналду, это дорогого стоит, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это ЧЕ, брат».