Беллингем может перенести операцию на плече после Евро

«Реал» после Евро решит, нужна ли Беллингему операция на плече – хавбек играет с защитой и на обезболивающих после вывиха в ноябре. Джуд пропустит не менее 2 месяцев, если его прооперируют (Relevo)
Джуд Беллингем может перенести операцию на плече после чемпионата Европы.
Как сообщает Relevo, полузащитник «Реала» и сборной Англии по-прежнему испытывает дискомфорт после вывиха, полученного в ноябре прошлого года в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» – болевые ощущения у Беллингема еще не прошли.
Клуб ранее рассматривал возможность хирургического вмешательства, но предпочел консервативное лечение.
Отмечается, что клуб и игрок надеются избежать операции, однако в настоящее время Беллингем из-за дискомфорта вынужден играть на обезболивающих уколах, а также использовать защиту, чтобы избежать усугубления травмы.
Ожидается, что после Евро-2024 Беллингем пройдет обследование, после чего «Реал» примет решение по поводу возможной операции. В случае хирургического вмешательства восстановление Джуда займет не менее 2 месяцев.
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«Реал» после Евро решит, нужна ли Беллингему операция на плече – хавбек играет с защитой и на обезболивающих после вывиха в ноябре. Джуд пропустит не менее 2 месяцев, если его прооперируют (Relevo)