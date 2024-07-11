Экс-президент «Локомотива» оценил перспективы Миранчука

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что российский полузащитник «Аталанты» Алексея Миранчука в случае перехода в «Атланта Хокс» «не потеряется» в клубе МЛС.

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Ранее стало известно, что «Атланта» отказалась от прямого трансфера Антона Миранчука из России и переключилась на его брата Алексея. Как сообщает Джанлуки Ди Марцио, американский клуб предложил за трансфер россиянина 11 миллионов евро.

— Обычно в США едут заканчивать карьеру и заработать на старость. Алексею рановато ехать туда и можно ещё поиграть в Европе. Но если ему интересно пожить в США и поиграть в МЛС, то пожалуйста. Не знаю, станет ли он звездой в МЛС, но он там точно не потеряется. Выше головы он в США не прыгнет. Сейчас Алексей на такой стадии своего развития, что ниже определенного уровня не упадет, но и сильно выше вряд ли поднимется. Не сомневаюсь, что он будет играть в основе «Атланты», если перейдет туда. Что касается текущей ситуации в мире, нельзя смешивать спорт и политику. В США живут сотни тысяч русских людей, так что не надо осуждать Миранчука в случае его перехода в клуб МЛС, — сказал Наумов Metaratings.ru.



В прошлом сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 12 голевых передач. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.