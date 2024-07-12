Юрген Клопп стал почетным послом благотворительного фонда «Ливерпуля»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал почётным послом благотворительного фонда мерсисайдского клуба. О назначении немецкого специалиста на почётную должность в фонде сообщается на официальном сайте «Ливерпуля».

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Напомним, в конце января 2024 года Клопп объявил, что покинет английский клуб по завершении сезона-2023/2024. Позже стало известно, что Арне Слот сменит Юргена Клоппа на посту главного тренера и уже подписал с «Ливерпулем» контракт, рассчитанный до 2027 года.

Клопп возглавлял клуб с 2015 года. Под его руководством «Ливерпуль» выиграл семь трофеев. Минувший сезон мерсисайдский коллектив завершил на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей.