В «Атлетике» отреагировали на интерес к Нико Уильямсу

Президент «Атлетика» из Бильбао Хон Уриарт высказался об интересе к нападающему клуба и сборной Испании Нико Уильямсу.

© Чемпионат.com

«У нас топ-проект без ограничений, и мы в состоянии удержать в клубе таких игроков, как Нико Уильямс. Ему всегда задают слишком много вопросов о будущем, поскольку федерация не в состоянии защитить его. Мы просим об уважении», — приводит слова Уриарта известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).



Нико Уильямс на этом чемпионате Европы сыграл в составе сборной Испании пять матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передаче. Испанцы добрались до финала Евро-2024, где встретятся с Англией. Матч пройдёт 14 июля в Берлине в 22:00 мск.

Напомним, в нынешнем сезоне вингер провёл за «Атлетик» из Бильбао 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 17 результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.