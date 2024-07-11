«Реал» не справился с числом запросов на футболки Мбаппе в день старта продаж. Клубный магазин предупредил о задержках на 4-6 недель
Магазин «Реала» не справился с запросами желающих купить футболку Килиана Мбаппе.
Как передает Marca, сегодня мадридский клуб официально начал продавать футболки с фамилией француза.
Через несколько часов после старта продаж клубный магазин предупредил о возможных задержках доставки на срок от 4 до 6 недель из-за «высокого спроса» на товары из коллекции.
Ранее «Реал» объявил, что официальная презентация Мбаппе пройдет 16 июля – Килиан будет играть под 9-м номером.
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