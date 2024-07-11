Стало известно, что Дешам кричал игрокам во время матча с Испанией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам был крайне эмоционален во время полуфинального матча чемпионата Европы-2024 с Испанией, который его команда проиграла со счётом 1:2.

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Как сообщает RMC Sport со ссылкой на beIN Sports, во время матча Дешам кричал защитнику Вильяму Салиба:

«Скажи Н’Голо Канте, что он не должен следовать за центральным защитником, иначе в середине будет дыра».



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Также Дешам кричал хавбекам Адриену Рабьо и Орельену Тчуамени:

«Орельен, Адриен, играйте один в один в центре с ними [полузащитниками сборной Испании]».



После того, как игрок «Фурия Роха» Даниэль Ольмо забил гол, позволивший ей выйти вперёд, Дешам крикнул: «Чёрт возьми!».