Клопп отказался от предложения возглавить сборную США

Бывший главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил отказом на предложение возглавить сборную США, которое поступило ему ранее. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Клопп сообщил Федерации футбола США, что он намерен отдохнуть от тренерской деятельности.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что с немецким специалистом был установлен первоначальный контакт по поводу возможности замены Грегга Берхалтера, поскольку США готовятся к чемпионату мира 2026 года, который они будут принимать совместно с Канадой и Мексикой.

57-летний Клопп покинул «Ливерпуль» в конце минувшего сезона английской Премьер-лиги.

Клопп расплакался на прощальном мероприятии: