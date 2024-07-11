Ван Дейк не исключил завершения карьеры в сборной Нидерландов

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк заявил, что в межсезонье будет думать о дальнейшей карьере как на клубном уровне, так и в национальной команде.

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Нидерланды в среду уступили англичанам в матче ½ финала чемпионата Европы со счетом 1:2. Форвард Олли Уоткинс забил победный мяч в компенсированное время.

— Сейчас у меня нет ни малейшего представления (о будущем). Этим летом я тщательно обдумаю, чего я хочу на клубном уровне и как игрок национальной команды. Потом мы снова приступим к делу, но сначала оправимся от поражения. По окончании сезона очень много эмоций, потому что ты понимаешь, что все закончилось.



Очень обидно, что пропустили этот гол так поздно, мы остались с пустыми руками. Ты выкладываешься на полную, отдаешь все силы. Когда пропускаешь вот так, на последней минуте, это просто отстой, — приводит слова ван Дейка Рейтер.

На счету 33‑летнего ван Дейка 74 матча в составе нидерландской команды, в которых он забил девять голов.