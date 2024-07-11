Клуб из Бельгии отказывается отпускать своего лидера в «Краснодар»

Опорный полузащитник бельгийского клуба «Зюльте-Варегем» Точукву Ннади, который входил в сферу интересов «Краснодара», не перейдет в российскую команду. Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на корреспондента издания Анара Ибрагимова.

По данным источника, в бельгийском клубе считают 21-летнего футболиста незаменимым и не намерены расставаться с ним как минимум до зимы. Впоследствии же сумма выкупа игрока будет составлять €10 млн.

Ннади стал игроком «Зюльте-Варегема» в январе 2024 года, перейдя из болгарского «Ботева». За бельгийскую команду он провел 13 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Его текущее соглашение с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) на чемпионство претендовали три команды — «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Быки» принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее «Краснодар» не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.

«Краснодар» станет соперником сине-бело-голубых в матче за Суперкубок как команда, ставшая второй РПЛ. Игра состоится 13 июля 2024 года в Волгограде, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.