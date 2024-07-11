«Аталанту» не устроило первое предложение «Атланты» по Миранчуку

«Атланта» продолжает сохранять интерес к подписанию полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

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Директор «Атланты Юнайтед» прилетел в Италию для переговоров по трансферу россиянина. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в одной из своих социальных сетей.

Отмечается, что первое предложение американского клуба не устроило «Аталанту». Руководство клуба из Бергамо рассчитывает выручить с трансфера 28-летнего полузащитника 15 млн евро.

9 июля стало известно, что «Атланта» предложила за Миранчука 11 млн евро, а россиянину клуб из МЛС предложил контракт сроком на четыре года с зарплатой около 3 млн евро в год.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году за 14,5 млн евро. В прошедшем сезоне чемпионата Италии футболист принял участие в 27 матчах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующий контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 9 млн евро.

Ранее сообщалось, что россиянином также интересуются «Кальяри» и «Фиорентина».