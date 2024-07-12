ФИФА и УЕФА могут отстранить итальянские клубы от еврокубков

Итальянские клубы могут быть отстранены от участия в еврокубковых турнирах решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает La Repubblica.

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По информации издания, возможное наказание может быть применено в связи с предлагаемой поправкой члена Палаты депутатов Италии Джорджо Мула к декрету о спорте и образовании, которое предусматривает независимость лиг от Итальянской федерации футбола (FIGC) и возможность футболистов и клубов обращаться напрямую в административные суды, минуя спортивные инстанции.

УЕФА и ФИФА направили обращение к главе FIGC Габриэле Гравине.

— Уважаемый президент, мы вынуждены вмешаться в интересах принципов и ценностей спортивной системы, которую мы поддерживаем. Поправка резко противоречит этим принципам, поскольку она вопиюще игнорирует центральную роль, которую играют федерации в обеспечении сбалансированного и здорового развития спорта.



Каждый пункт первоначальной поправки несовместим с обязательствами FIGC. Если поправка будет одобрена в первоначальном виде или в новой формулировке, которая по‑прежнему будет поддерживать элементы, затронутые в этом письме, у нас не будет другого выбора, кроме как передать этот вопрос в наши директивные органы для оценки возможных мер, включая возможное приостановление деятельности FIGC, — говорится в письме.