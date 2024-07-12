В «Зените» ответили на вопрос о возможном уходе Кассьерры

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал будущее нападающего петербургского клуба Матео Кассьерры.

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«По Кассьерре — замены ему в составе «Зенита» на данный момент нет. Клуб сможет рассматривать эту опцию, только если будет конкретная замена для этого нападающего», — сказал Аршавин в эфире «Все на Матч».



Напомним, Кассьерра был признан лучшим футболистом «Зенита» в сезоне‑2023/2024 по итогам голосования болельщиков. Всего колумбийский нападающий провёл 38 матчей, в которых забил 24 гола и сделал семь голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром минувшего сезона РПЛ с 21 забитым мячом в 28 играх. В начале февраля «Зенит» продлил соглашение с 27‑летним колумбийцем до конца сезона‑2026/2027.