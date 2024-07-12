Российский футболист рассказал о разнице зарплат в чемпионате Дании и РПЛ

Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха рассказал о разнице зарплат в чемпионате Дании и Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«В России зарплаты конечно выше. Потому и мало кто уезжает. Лидеры датского чемпионата могут поспорить по деньгам с «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром», «Динамо». В остальных клубах денег меньше и примерно в тех же пропорциях: большой блок середняков и аутсайдеры. Вот и получаются три зарплатные вилки», – сказал Онугха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.



В прошлом сезоне российский нападающий сыграл 34 матча, забил 16 мячей и записал на свой счёт две голевые передачи.