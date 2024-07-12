$87.99+0.1395.68+0.36
Войти в почту

Российский футболист рассказал о разнице зарплат в чемпионате Дании и РПЛ

Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха рассказал о разнице зарплат в чемпионате Дании и Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

Российский футболист рассказал о разнице зарплат в чемпионате Дании и РПЛ
© РИА Новости

«В России зарплаты конечно выше. Потому и мало кто уезжает. Лидеры датского чемпионата могут поспорить по деньгам с «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром», «Динамо». В остальных клубах денег меньше и примерно в тех же пропорциях: большой блок середняков и аутсайдеры. Вот и получаются три зарплатные вилки», – сказал Онугха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

В прошлом сезоне российский нападающий сыграл 34 матча, забил 16 мячей и записал на свой счёт две голевые передачи.

Футбол
Константин Кринский
Герман Онугха
Динамо
Зенит
Спартак