В РФС анонсировали выездной матч сборной России

У Российского футбольного союза (РФС) есть варианты товарищеских матчей для сборной России на осеннее окно. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, отметив, что с высокой долей вероятности национальная команда сыграет на выезде.

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«В осеннее окно порядка 28 стран в мире свободны, но половина из них играет между собой. Вариант у нас есть, примем часть решений в ближайшее время. С большой долей вероятности это будет выездной матч», — сказал Митрофанов.



Функционер подчеркнул, что РФС хотел бы проводить игры национальной команды в России, но это не всегда легко. Кроме того, заметил Митрофанов, в окно для игр сборных можно найти немного свободных команд, которые были бы готовы провести товарищеский матч.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).