«Атланта Юнайтед» и «Аталанта» договорились о трансфере Миранчука

Руководство американской «Атланты Юнайтед» договорилось с итальянской «Аталантой» о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

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По информации источника, сам футболист всё ещё не решил, стоит ли ему отправляться играть в Америку.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Атланта Юнайтед» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход россиянина. Самому Миранчуку американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

В прошедшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.