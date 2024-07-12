Канчельскис высказался о фаворите в финале Евро‑2024

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что в предстоящем финальном матче чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии нет фаворита.

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Финал ЕВРО‑2024 пройдет 14 июля в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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