Канчельскис высказался о фаворите в финале Евро‑2024

Канчельскис не видит фаворита в финале ЕВРО‑2024: «В день игры может случиться всё что угодно»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что в предстоящем финальном матче чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии нет фаворита.
Финал ЕВРО‑2024 пройдет 14 июля в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
— Моя симпатия в финале ЕВРО, конечно же, на стороне Англии. А как может быть по‑другому? (смеется). Шансы у команд 50 на 50, потому что это одна игра. Может случиться всё что угодно в день игры: кто‑то проспал, кто‑то не выспался, кто‑то с температурой. Конечно, не хотелось бы такого. Но это жизнь — всё может случиться. Фаворита в этом матче нет, — сказал Канчельскис «Чемпионату».