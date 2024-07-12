Соболева призвали остаться в «Спартаке», потому что это «не зачуханный клуб»

Нападающему московского «Спартака» Александру Соболеву не стоит уходить в «Зенит», ему нужно доказывать свою состоятельность новому главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу. Об этом в интервью изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА), футбольный функционер Павел Стипиди.

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«На мой взгляд, Соболеву лучше всего никуда не дергаться и доказать свою состоятельность Станковичу. Характер у Соболева, конечно, неважнецкий — я имею в виду, на поле, а в жизни я его не знаю. Но он умеет забивать, у него есть харизма, наглость футбольная. И «Спартак» сегодня не какой-то там зачуханный клуб, а все-таки один из грандов нашего футбола, у него спонсор достаточно солидная компания. Зарплату Соболев в «Спартаке» наверняка и так получает весьма приличную. Тогда смысл ему уходить? Я думаю, эту тему больше шатают журналисты», — считает Стипиди.



Он подчеркнул, что в «Зените» и так достаточно игроков в линии атаки, среди которых немало легионеров. Соболеву имеет смысл переходить в стан сине-бело-голубых, если он хочет заработать больше денег, но этот трансфер не поможет ему доказать, что он является сильным футболистом, убежден экс-арбитр.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока, и петербургский клуб отказался от трансфера.