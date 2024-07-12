РФС не рассматривает вопрос ужесточения лимита на легионеров

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров. Сейчас в РПЛ действует лимит, при котором в заявку на сезон команда может включить не более 13 легионеров, одновременно на поле может находится не более 8 иностранных футболистов.

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«Все бывает в этой жизни. В последние года сталкиваемся с этим на каждом углу. Но обсуждений у РФС и министерства спорта по этой теме нет», — приводит слова Митрофанова «СЭ».



Новый сезон РПЛ начнется 20 июля матчем «Локомотив» — «Акрон». Завтра, 13 июля, в Волгограде состоится матч за Суперкубок России, в котором сыграют чемпион прошлого сезона петербургский «Зенит» и вице-чемпион «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

С февраля 2022 года из-за ситуации на Украине все российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.