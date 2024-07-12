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Экс-жена Мамаева раскрыла, сколько алиментов платит бывший футболист

Блогер Алана Мамаева в беседе с Аленой Жигаловой в шоу для «ВКонтакте» под названием «Алена, блин» призналась, что бывший супруг, экс-футболист Павел Мамаев платит ей алименты в размере 10 тысяч рублей. При этом она уточнила, что после победы в шоу «Выжить в Дубае» он перевел их дочери Алисе 1 млн рублей. Известно, что его выигрыш составил 10 млн рублей.

Экс-жена Мамаева упрекнула футболиста
© РИА Новости
Хочу его похвалить, миллион рублей он отправил на алименты Алисе. Мог бы все отправить, но не отправил. Павел регулярно платит алименты — 10 тысяч рублей каждый месяц, — рассказала Мамаева.

Интервьюер очень удивилась, когда услышала об этой сумме. Жигалова напомнила, что Мамаев имел высокие гонорары, как один из топовых спортсменов.

Ранее стало известно, что Мамаев подал иск в Пресненский суд Москвы на бывшую жену. Он явился с иском о взыскании неосновательного обогащения. Тем временем экс-супруга спортсмена считает, что речь идет о 10,2 млн рублей. Как отметила сама Мамаева, бывший муж хочет взыскать с нее деньги, которые он переводил ей во время брака.

Мамаев озвучил выделенную на ребенка сумму

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что футболист устроил дебош на рейсе Москва — Дубай авиакомпании Flydubai. По его данным, спортсмен разозлился из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску.

Футбол
Алена Жигалова
Павел Мамаев