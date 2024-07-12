Экс-жена Мамаева упрекнула футболиста

Блогер Алана Мамаева в беседе с Аленой Жигаловой в шоу для «ВКонтакте» под названием «Алена, блин» призналась, что бывший супруг, экс-футболист Павел Мамаев платит ей алименты в размере 10 тысяч рублей. При этом она уточнила, что после победы в шоу «Выжить в Дубае» он перевел их дочери Алисе 1 млн рублей. Известно, что его выигрыш составил 10 млн рублей.

Хочу его похвалить, миллион рублей он отправил на алименты Алисе. Мог бы все отправить, но не отправил. Павел регулярно платит алименты — 10 тысяч рублей каждый месяц, — рассказала Мамаева.



Интервьюер очень удивилась, когда услышала об этой сумме. Жигалова напомнила, что Мамаев имел высокие гонорары, как один из топовых спортсменов.

Ранее стало известно, что Мамаев подал иск в Пресненский суд Москвы на бывшую жену. Он явился с иском о взыскании неосновательного обогащения. Тем временем экс-супруга спортсмена считает, что речь идет о 10,2 млн рублей. Как отметила сама Мамаева, бывший муж хочет взыскать с нее деньги, которые он переводил ей во время брака.

Мамаев озвучил выделенную на ребенка сумму

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что футболист устроил дебош на рейсе Москва — Дубай авиакомпании Flydubai. По его данным, спортсмен разозлился из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску.